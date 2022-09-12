Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Dün oynanan maçta Antalyaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup eden Kayserispor ara vermeden 7’nci hafta hazırlıklarına başladı. Dün oynanan maça ilk 11 çıkan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon ve pas çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Kayserispor ligin 7’nci hafta maçında Cuma günü Hatayspor ile karşılaşacak.