Kayserispor haftayı 9. sırada kapattı

Yukatel Kayserispor ligin 22. haftasını 31 puanla 9. sırada tamamladı.

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  • 21.01.2022 13:16
  • Güncelleme: 21.01.2022 13:52
Kayserispor haftayı 9. sırada kapattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ligin 22. haftasını 31 puanla 9. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 futbol sezonunun geride kalan 22. hafta sonunda 31 puan toplayan Yukatel Kayserispor çıkışını sürdürüyor. Ligde 6 maçtır kaybetmeyen sarı kırmızılılar küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını açtı. Son birkaç sezonun en iyi sezonunu geçiren Yukatel Kayserispor geleceğe umutla bakıyor. 22. haftada evinde oynadığı maçta Medipol Başakşehir’i Uğur Demirok’un golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Yukatel Kayserispor’da yüzler gülüyor.

Sarı kırmızılılar, ligde alınan sonuçların ardından haftayı 31 puanla 9. sırada tamamladı.

İHA

Kayseri Gündem
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