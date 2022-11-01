Kayserispor günü izinli geçirdi
Süper Ligin 13'ncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor günü izinli geçirdi.
- 01.11.2022 19:44
- Güncelleme: 01.11.2022 19:44
Ligin 12’nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor dün yenileme idmanı yapmıştı. Sarı kırmızılı futbolcular bugün dinlendi. Kayserisporlu futbolcular yarın yapacağı idman ile Gaziantep FK mesaisine başlayacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilecek olan idmanın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN