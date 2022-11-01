Kayserispor günü izinli geçirdi

Ligin 12’nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor dün yenileme idmanı yapmıştı. Sarı kırmızılı futbolcular bugün dinlendi. Kayserisporlu futbolcular yarın yapacağı idman ile Gaziantep FK mesaisine başlayacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilecek olan idmanın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 14.30’da başlayacak.