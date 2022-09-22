Kayserispor günü çift idmanla tamamlayacak
Milli maç nedeniyle lige verilen arada 4 günlük iznin ardından dün tesislerde bir araya gelen Kayserisporlu futbolcular günü çift idmanla tamamlayacak.
- 22.09.2022 13:25
- Güncelleme: 22.09.2022 13:25
Dün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, bu günü çift idmanla tamamlayacak. Sarı kırmızılı futbolcular teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanında çift kale maç yaptı. Kayseri ekibi çalışmalarını yapacağı akşam idmanıyla tamamlayacak. Son maçlarda sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Mustafa Pektemek takımla çalışmalara başladı.
1ha
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