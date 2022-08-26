Kayserispor-Giresunspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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  • 26.08.2022 08:29
  • Güncelleme: 26.08.2022 09:49
Kayserispor-Giresunspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig’in 4. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor müsabakasına hakem Sarper Barış Saka atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Sarper Barış Saka’’ya bu maçta Serkan Çimen ve İbrahim Bozbey yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

28 Ağustos 2022 Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Giresunspor müsabakası saat 19:15’te başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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