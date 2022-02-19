Kayserispor- Giresunspor maçı öncesi aşı çadırı kuruldu

 Kayserispor-Giresunspor arasında oynayacak mücadele öncesi taraftalar için Covid-19 aşı çadırı kuruldu. 

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  • 19.02.2022 14:18
  • Güncelleme: 19.02.2022 14:18
Kayserispor- Giresunspor maçı öncesi aşı çadırı kuruldu

Yukatel Kayserispor- GZT Giresunspor maçı bugün saat 16:00’da Kadir Has Şehir Stadyum’unda oynanacak. Maç öncesi hem Kayserispor’a hem de taraftara destek amaçlı Kadir has stadyumu kuzey kale arkası otoparkta aşı çadırı kuruldu. Kurulan aşı çadırında ise taraftarların koronavirüs aşısını yaptırarak maça girebilmeleri hedeflendi. 

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