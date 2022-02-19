Kayserispor - Giresunspor 6. kez

Yukatel Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 26. haftasında Kayserispor ile Giresunspor karşılaşacak. Kadir Has Stadı’ndaki maçta iki ekip, altıncı kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek. Geride kalan 5 maçta 2 kez Kayserispor, 2 kez Giresunspor kazanırken 1 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibi ile sahasında oynadığı 2 maçı da kazanırken ligin ilk yarısında Giresun’da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti. Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanan 5 maç ve neticeleri şöyle:

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0

1973/1974 Giresunspor-Kayserispor 3-0

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1974/1975 Giresunspor-Kayserispor 2-0

2021/2022 Giresunspor-Kayserispor 1-1