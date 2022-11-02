Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Dünü izinli geçiren Y. Kayserispor, Gaziantep FK maçı için bugün tekrar top başı yaptı. Sarı kırmızılılar akşam idmanında kondisyon ile savunma ve hücum ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kalyon Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep FK – Y. Kayserispor maçı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 14.30’da başlayacak.