Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Yukatel Kayserispor, sezonun 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.
- 02.11.2022 20:01
- Güncelleme: 02.11.2022 20:01
Dünü izinli geçiren Y. Kayserispor, Gaziantep FK maçı için bugün tekrar top başı yaptı. Sarı kırmızılılar akşam idmanında kondisyon ile savunma ve hücum ağırlıklı çalışma yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kalyon Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep FK – Y. Kayserispor maçı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 14.30’da başlayacak.
1ha
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