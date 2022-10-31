Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Evinde Adana Demirspor ile berabere kalan Kayserispor ara vermeden Gaizantep FK hazırlıklarına başladı. Adana ekibi ile oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Gaziantep FK ile Kayserispor arasındaki müsabaka Pazar günü kalyon Stadyumunda oynanacak. Müsabaka saat 14.30’da başlayacak.