Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Süper Ligin 12'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor ara vermeden Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
- 31.10.2022 16:03
- Güncelleme: 31.10.2022 16:03
Evinde Adana Demirspor ile berabere kalan Kayserispor ara vermeden Gaizantep FK hazırlıklarına başladı. Adana ekibi ile oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Gaziantep FK ile Kayserispor arasındaki müsabaka Pazar günü kalyon Stadyumunda oynanacak. Müsabaka saat 14.30’da başlayacak.
1ha
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