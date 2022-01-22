Kayserispor galibiyet hesabında

Yukatel Kayserispor ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

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  • 22.01.2022 18:31
  • Güncelleme: 22.01.2022 19:05
Kayserispor galibiyet hesabında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak maç için bugün İstanbul’a giden sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Dimitrios Kolovetsios ve koronavirüs karantinasından çıkan Lionel Carole maç kadrosunda yer almadı.

Dün Kayseri’de çalışan, bugün de son çalışmasını İstanbul’da gerçekleştirerek maç saatini beklemeye çekilen sarı kırmızılı takımda, yeni transferler Andre Bertolacci ile Mert Çetin kafileye dahil edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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