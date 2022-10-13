Kayserispor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Süper Ligin 10’uncu hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Galatasaray’ı konuk edeceği müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Bursa bölgesi hakemi Arda kardeşler Kayserispor’un son olarak Fenerbahçe’yi 1-0’lık sonuçla mağlup ettiği Türkiye Kupası maçını yönetmişti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Damirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep FK: Çağdaş Altay

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler