Kayserispor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek
Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
- 13.10.2022 09:50
- Güncelleme: 13.10.2022 09:50
Süper Ligin 10’uncu hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Galatasaray’ı konuk edeceği müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Bursa bölgesi hakemi Arda kardeşler Kayserispor’un son olarak Fenerbahçe’yi 1-0’lık sonuçla mağlup ettiği Türkiye Kupası maçını yönetmişti.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Damirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep FK: Çağdaş Altay
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler