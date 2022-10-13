Kayserispor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

PAYLAŞ
  • 13.10.2022 09:50
  • Güncelleme: 13.10.2022 09:50
Kayserispor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Süper Ligin 10’uncu hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Galatasaray’ı konuk edeceği müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Bursa bölgesi hakemi Arda kardeşler Kayserispor’un son olarak Fenerbahçe’yi 1-0’lık sonuçla mağlup ettiği Türkiye Kupası maçını yönetmişti. 
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Damirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep FK: Çağdaş Altay
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanık yeniden hakim karşısında

Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

ERÜ'den 30 öğretim üyesi, 2021 yılının 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

ERÜ'den 30 öğretim üyesi, 2021 yılının 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

4 ilçe kaymakamı Ali Dağı'ndan uçtu

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor – Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek

Ekmeğe yüzde 14 zam geldi

Ekmeğe yüzde 14 zam geldi

DAHA FAZLA
Süper Amatör Küme'de 6. hafta programı açıklandı

Süper Amatör Küme'de 6. hafta programı açıklandı

Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

Kayseri'de oto galeriye kurşun yağdırdılar

Emniyetten rent a car araçlarına 'KABİS' uygulaması

Emniyetten rent a car araçlarına 'KABİS' uygulaması

Unutulan sigara yangın çıkardı

Unutulan sigara yangın çıkardı

Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı