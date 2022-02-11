Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

PAYLAŞ
  • 11.02.2022 17:27
  • Güncelleme: 11.02.2022 18:32
Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul’da son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kapalı 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havaalanı 1 ayda 132 bin yolcuya hizmet verdi

Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

Kara saplanan ambulansa kadın sağlık çalışanları zincir taktı

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Mame Thiam takıma katıldı

Mame Thiam takıma katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

Evinde kaçak sigara dolumu yapan şahıs suçüstü yakalandı

AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk

AGÜ'lü akademisyenlerden dünyada bir ilk

DAHA FAZLA
Kaleci Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Kaleci Lung ile Gavranovic takıma katıldı

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

Belediye personelinden örnek davranış

Belediye personelinden örnek davranış

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır