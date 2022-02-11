Kayserispor, Galatasaray maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
- 11.02.2022 17:27
- Güncelleme: 11.02.2022 18:32
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde İstanbul’da son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 24 hafta sonunda 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Kayserispor, toplam 34 puan topladı.
İHA
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