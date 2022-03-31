Kayserispor-Fenerbahçe maçına Karaoğlan atandı

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Atilla Karaoğlan atandı.

Süper Lig’in 31.haftasında Kadir Has Stadında oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan’ın yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 2 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Stadında oynanacak maçta Atilla Karaoğlan’ı görevlendirirken Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek.

MHK, Yusuf Ziya Gündüz’ü de bu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi.