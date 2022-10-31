Kayserispor evinde ilk kez berabere kaldı

 Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.  

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  • 31.10.2022 05:08
  • Güncelleme: 31.10.2022 05:08
Kayserispor evinde ilk kez berabere kaldı

Süper Ligin 12’nci haftasında Yukatel Kayserispor, evinde Adana Demirspor’u ağırladı. RGH EnerTürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Kayserispor +1 puan alarak 20 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 23 puana yükseldi. 

GOL… Karşılaşmanın 12’nci dakikasında Adana Demirspor N’Diaye ile öne geçti. Topu kapan N’Diaye sol kanattaki Belhanda’yı buldu ve koşusuna devam etti. Belhanda'nun pasını penaltı noktasının solunda kontrol eden N’Diaye, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL… Dakika 65’de Adana Demirspor Onyekuru ile farkı ikiye çıkardı. Semih’in uzun topunda Kayserispor’un savunması hata yaptı ve topu kapan Onyekuru, ceza sahası sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye göndererek golü buldu: 0-2

GOL… Dakika 67’de Kayserispor’da Gavronovic hemen cevap verdi. Cordoso, sağ çaprazda ceza sahasına girmeden topu ortaladı, penaltı noktasının ilerisinden Gavranovic’in şutu kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2 

GOL… Dakika 82’de Kayserispor Cardoso ile beraberliği buldu. Emrah Başsan, sağ kanatta ceza sahasına girmeden ortaladı, uzak direkte boş kalan Cardoso kafa ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-2

MAÇIN KARNESİ
Stadyum: RGH EnerTürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Ögel, A. Bora Özkara

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Hosseini, Ali Karimi (Dk. 72 Emrah Başsan), Onur Bulut, Oliver Kemen (Dk. 58 Cardoso), Carole, Ramazan Civelek (Dk 99. Gökhan Sazdağı), Mensah, Campanharo, Gavranovic (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Thiam (Dk. 73 Carlos Mane).

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, N’Diaye, Stambouli (Dk. 87 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 61 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 79 Assombalonga), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 61 Gulbrandsen).

SARI KARTLAR: Dk.8 Ramazan Civelek (Kayserispor), Dk.26 Mensah (Kayserispor), Dk. 38 N’Diaye (Adana Demirspor) Dk. 75 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 78 Hosseini (Kayserispor)

GOLLER: Dk.12 N’Diaye (Adana Demirspor) Dk. 65 Onyekuru (Adana Demirspor) Dk. 67 Gavranovic (Kayserispor) Dk. 82 Cardoso (Kayserispor)

1ha

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