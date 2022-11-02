Kayserispor disiplin kuruluna sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Kayserispor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçın ardından PFDK'ya sevk edildi.
- 02.11.2022 07:04
- Güncelleme: 02.11.2022 07:04
Kayserispor, Adana Demirspor ile oynanan saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. OFDK tarafından yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserispor Kulübü'nün 30.10.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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