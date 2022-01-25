Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım

. Ligde geride kalan haftalarda 12 kez deplasmana çıkan sarı kırmızılılar, kalesinde 27 gol gördü. Kayserispor, çıktığı 12 maçta 1 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken 7 kez de mağlup oldu. Rakip ağlara 14 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise 27 gol gördü ve 12 deplasman maçını -13 averajla noktaladı.

Kayserispor'un geride kalan 23 hafta da oynadığı deplasman maçları ve sonuçları şu şekilde;

Altay-Kayserispor 3-0

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Giresunspor-Kayserispor 1-1

Alanyaspor-Kayserispor 6-3

Konyaspor-Kayserispor 2-0

Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Y.Malatyaspor-Kayserispor 2-2

Adana Demirspor-Kayserispor 1-1

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1