Kayserispor deplasmanda en çok gol yiyen takım
Süper Lig takımı Yukatel Kayserispor, 27 golle bu sezon deplasmanda en çok gol yiyen takım oldu
- 25.01.2022 14:59
- Güncelleme: 25.01.2022 14:59
. Ligde geride kalan haftalarda 12 kez deplasmana çıkan sarı kırmızılılar, kalesinde 27 gol gördü. Kayserispor, çıktığı 12 maçta 1 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken 7 kez de mağlup oldu. Rakip ağlara 14 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise 27 gol gördü ve 12 deplasman maçını -13 averajla noktaladı.
Kayserispor'un geride kalan 23 hafta da oynadığı deplasman maçları ve sonuçları şu şekilde;
Altay-Kayserispor 3-0
Başakşehir-Kayserispor 0-1
Hatayspor-Kayserispor 2-1
Giresunspor-Kayserispor 1-1
Alanyaspor-Kayserispor 6-3
Konyaspor-Kayserispor 2-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-2
Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0
Beşiktaş-Kayserispor 4-2
Y.Malatyaspor-Kayserispor 2-2
Adana Demirspor-Kayserispor 1-1
Kasımpaşa-Kayserispor 3-1