Kayserispor'dan sağlık bilgilendirmesi

Kayserispor kulübü, sakatlık yaşayan futbolcuların son durumları ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Buna göre Mert Çetin ile Mario Gavranovic, bugünkü Gaziantep FK ve Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında görev alamayacak.

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  • 06.05.2022 12:04
  • Güncelleme: 06.05.2022 12:04
Kayserispor'dan sağlık bilgilendirmesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor kulübü, sakatlık yaşayan futbolcuların son durumları ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Buna göre Mert Çetin ile Mario Gavranovic, bugünkü Gaziantep FK ve Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında görev alamayacak.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da sakatlık yaşayan futbolcular ile ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "1 Mayıs günü oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncularımız Mert Çetin, Majid Hosseini, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek’in yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında; Mert Çetin’in sol ayak bileği medial bağ kompleksinde yaralanma, Majid Hosseini’nin sağ uyluk arka kas grubunda zorlanma Mario Gavranovic’in sol uyluk arka kas grubunda zorlanma, ödem ve kanama, Ramazan Civelek’in sağ uyluk ön kas grubunda darbeye bağı yaygın ödem ve kanama tespit edilmiş olup sağlık ekibimizce tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca üst sonunum yolu enfeksiyonu geçiren Mustafa Pektemek, Gaziantep müsabakası kadrosundan çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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