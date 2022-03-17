Kayserispor'dan öğrencilere jest

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Fenerbahçe maçında 50 öğrenciyi misafir edeceklerini söyledi.

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) etkinlikleri çerçevesinde Sporda Kariyer bölümünün konuğu olan Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak Fenerbahçe maçında öğrencilere jest yaptıklarını söyledi.

Takım antrenörlerinden Ali Eren Beşerler, futbolculardan Bernard Mensah ve Yasir Subaşı ile birlikte Erciyes Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte konuşan Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Kayserispor kulübü olarak son derece önemli bir ivme yakaladık. Son maçlarda skoru koruyamadık ancak kulüp olarak çok önemli bir noktadayız ve daha da ilerilere gitme durumumuz var. Ligde ilk 10 içerisindeyiz ve yukarılar ile kopmadık. Türkiye Kupası’nda yarı finalistiz ve kupaya yakınız. Bütünleşip takımımıza omuz vermemiz gereken dönemdeyiz" dedi.

Kayserispor’un her zaman için şehirle bütünleşmesi gerektiğini ifade eden Onur Gözbaşı, "Kayserispor yönetimi olarak, İKAF’a iştirak eden öğrencilere Fenerbahçe maçında kapılarımızı açma kararı aldık. Passolig kartına sahip öğrencilerimizden 30’u bayan olmak üzere 50 öğrenciyi misafir edeceğiz. Bu tür etkinliklerimizi de sürekli yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübe destek veren sponsor firmalar Erciyes Anadolu Holding ve Yukatel’e de müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.