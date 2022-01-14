Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı
Yukatel Kayserispor ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı iki futbolcunun lisansını çıkarttı.
- 14.01.2022 17:13
- Güncelleme: 14.01.2022 17:40
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserispor ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı iki futbolcunun lisansını çıkarttı.
Süper Lig’de ligin 21.haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olacak Yukatel Kayserispor’da kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ve Andrea Bertolacci’nin lisanlarını çıkarttı. 2 futbolcu yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.
Ligin 22.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın görev vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.
İHA
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