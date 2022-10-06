Kayserispor'da Ümraniye hazırlıkları devam ediyor
Süper Ligin 9'uncu haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla devam ediyor.
- 06.10.2022 18:44
- Güncelleme: 06.10.2022 18:44
Geçen hafta sahasında Trabzonspor’a mağlup olarak ilk iç saha yenilgisini alan Kayserispor, Pazar günü Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla sürdüren sarı kırmızılılar taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Hangikredi Ümraniyespor – Kayserispor maçı, 9 Ekim Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 14.30’da başlayacak. Bu maç öncesi Kayserispor 12 puanla ligin 8’inci sırasında bulunurken rakibi Hangikredi Ümraniyespor ise 2 puanla ligin son sırasında bulunuyor.