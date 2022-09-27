Kayserispor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor
Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor.
- 27.09.2022 13:45
- Güncelleme: 27.09.2022 13:45
Hafta sonu Giresunspor ile yapılan hazırlık maçı sonrası bir gün izin yapan sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında sabah idmanı yaptı. Kayserisporlu futbolcular sabah idmanında kuvvet ve kondisyon çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Akşam da idman yapacak olan Kayserispor’da futbolcular günü çift idmanla tamamlayacak.
1ha
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