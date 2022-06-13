Kayserispor’da Ömer Erdoğan bilmecesi

Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasından sonra Kayserispor’da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ın getirildiği açıklanmıştı. Ailesiyle İtalya’da tatilde olan Ömer Erdoğan’ın henüz Kayseri’ye gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Yeni sezon öncesi transfer yasağı bulunan Kayserispor’da Ömer Erdoğan ile anlaşmanın askıya alındığı iddia edildi. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon öncesi de transfer yasağı tehlikesi yaşayan Kayserispor’da Başkan Berna Gözbaşı’nın kaynak arama çabasında olduğu belirtildi.