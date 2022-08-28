Kayserispor'da Mario kadroda

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, Giresunspor maçı kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu görev alamayacak.

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  • 28.08.2022 09:44
  • Güncelleme: 28.08.2022 09:44
Kayserispor'da Mario kadroda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, Giresunspor maçı kadrosuna dahil edildi. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu görev alamayacak.

Sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor’da sakatlığı geçen Mario Gavranovic, Tknik Direktör Çağdaş Atan tarafından maç kadrosuna alınacak. Başakşehir maçı öncesinde sakatlanan ve geride kalan hafta forma giyemeyen İsviçreli futbolcu, Giresunspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer bulacak. Öte yandan sakatlığı geçen Oliver Kemen de, 21 kişilik kadroda olacak. Sakatlığı bulunan Mustafa Pektemek, Joseph Attamah Ali Karimi, Emrah Başsan ile Andre Bertolacci oynayamayacak. 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Cenk Gönen, Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Lionel Carole, Nurettin Korkmaz, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Carlos Mane, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Hayrullah Erkip, Gökhan Sazdağı, Mame Baba Thiam, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic.

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