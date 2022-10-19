Kayserispor’da ligde forma şansı bulamayanlar kupada fırsat buldu

Sarı kırmızılı takımda ligin geri kalanında fazla forma şansı bulamayan kaleci Cenk ile Mane, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Ackah, sakatlıktan dönen Ali Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Thiam ile genç futbolcular Talha Sarıaslan ile Baran Ali bu maçta forma giydi. Savunmada hamle şansı kısıtlı olan teknik direktör Çağdaş atan bu mevkii de Mane, Ali Karimi, Uzodimma ve Gökhan Sazdağı denedi. Kayserispor, 3’üncü Lig’de mücadele eden rakibini 2-1’lik sonuçlayenerekbir üst tura kaldı.