Kayserispor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da maçın hazırlıkları başladı. Maç öncesi sarı-kırmızılı futbolcu Cardoso, Şuanda yarı finaldeyiz. Öncelikle ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Önce bu maçı en iyi şekilde bitirmemiz lazım dedi.

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  • 17.04.2022 17:24
  • Güncelleme: 18.04.2022 09:10
Kayserispor'da kupa mesaisi başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’da maçın hazırlıkları başladı. Maç öncesi sarı-kırmızılı futbolcu Cardoso, "Şuanda yarı finaldeyiz. Öncelikle ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Önce bu maçı en iyi şekilde bitirmemiz lazım" dedi.

Yarı final ilk maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Cardoso, "Bildiğiniz gibi bu tarz maçlar çok zor maçlar. Önümüzde iki tane Trabzonspor maçı olacak kupada. İlkini deplasmanda, sonra evimizde oynayacağız. Zor maçlar bunlar. Şuanda yarı finaldeyiz. Öncelikle ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Önce bu maçı en iyi şekilde bitirmemiz lazım" dedi.

"Bu şehre kupayı getirmek istiyoruz"

Hafta sonu Süper Lig’de oynanan Rizespor maçında takımını beraberliği getiren golü kaydeden Emrah Başsan ise; "İki maç periyodu güzeldi. Bugün de hem takım arkadaşlarım hem hocam Önümüzde bir kupa maçı var. Bütün konsantreyi kupa maçına verdik, çünkü bir hedefimiz var. Umarım bu hedef doğrultusunda ileri gitmek için her şeyi yapacağız. Çünkü kupayı getirmek istiyoruz bu şehre. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir hava yakaladık. Bunu da sahaya yansıtarak inşallah güzel bir çıkış sağlarız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - Kayserispor karşılaşması 19 Nisan Salı günü 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak.

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İHA

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