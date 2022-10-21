Kayserispor'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor
Süper Ligin 11'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına akşam yaptığı idmanla devam etti.
- 21.10.2022 18:39
- Güncelleme: 21.10.2022 18:39
Geçen hafta Galatasaray’ı mağlup eden Kayserispor hafta içi oynanan kupa maçında da galip gelmişti. Çarşamba, dün ve bugün Kasımpaşa maçına hazırlanan sarı kırmızılılar yarın yapılacak olan ter idmanının ardından İstanbul’a hareket edecek.
1ha
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