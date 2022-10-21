Kayserispor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Geçen hafta Galatasaray’ı mağlup eden Kayserispor hafta içi oynanan kupa maçında da galip gelmişti. Çarşamba, dün ve bugün Kasımpaşa maçına hazırlanan sarı kırmızılılar yarın yapılacak olan ter idmanının ardından İstanbul’a hareket edecek.