Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 6 futbolcu görev alamayacak.

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  • 11.09.2022 08:48
  • Güncelleme: 11.09.2022 10:18
Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 6 futbolcu görev alamayacak.

Sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Yukatel Kayserispor’da Antalyaspor maç kadrosunda Emrah Başsan, Ali Karimi, Cenk Gönen, Joseph Attamah, Andrea Bertolacci ve Mustafa Pektemek yer almadı.

23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bilal Bayazıt, Abdulkadir Taştan, Mehmet Şamil Öztürk, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Nurettin Korkmaz, Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip, Yaw Ackah, Bernard Mensah, Carlos Mane, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Talha Sarıaslan ve Mario Gavranovic.

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