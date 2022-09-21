Kayserispor’da izin bitti

Cuma günü deplasmanda oynanan Hatayspor maçından sonra 4 gün izin yapan sarı kırmızılı futbolcular bu akşam kulüp tesislerinde toplanacak. Sarı kırmızılılar akşam saatlerinde başlayacak olan antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Milli takım kampına davet edilen futbolcular ile sakatlığı bulunan futbolcular antrenmanda yer almayacak. Tedavileri devam eden isimlerden Mustafa Pektemek ve Emrah Başsan’ın takımdan ayrı çalışmalara başlaması bekleniyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilecek olan idmanın ısınma çalışması şeklinde geçmesi bekleniyor.