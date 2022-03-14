Kayserispor'da ilginç istatistik

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen 3 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

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  • 14.03.2022 09:35
  • Güncelleme: 14.03.2022 09:53
Kayserispor'da ilginç istatistik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen 3 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Süper Lig’de 38 puanda bulunan Kayserispor, oynadığı son 3 maçta 3 yenilgi aldı. Bu üç maçta da skor üstünlüğünü eline alan Kayserispor, maçın ikinci yarılarında kalesinde gördüğü goller ile 3 maçı da mağlup noktaladı. Ligin 27. haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor, 3-2 mağlup olmuştu. Ligin 28. haftasında Kadir Has’ta oynadığı Alanyaspor maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayserispor sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Son olarak da Konyaspor ile sahasında oynayan Kayserispor 40. dakikada 2-0 önde iken maçı 3-2 kaybederek 29. haftayı da puansız geçti.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ile 38 puan toplarken 11 kez de yenilgi yaşadı.

İHA

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