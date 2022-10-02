Kayserispor'da iç saha serisi sona erdi
Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan Kayserispor Trabzonspor'a mağlup olarak seriyi bitirdi.
- 02.10.2022 13:17
- Güncelleme: 02.10.2022 13:17
Sezonun ilk 6 haftasında oynadığı iç saha maçlarını kazanan Kayserispor, evinde seriyi 3 maça çıkartmıştı. Bu sezon dördüncü iç saha maçında Trabzonspor’u konuk eden ve Gavranovic’in golü ile öne geçen Kayserispor, 78 ve 83’üncü dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini dün aldı. Gelecek hafta Ümraniye deplasmanına gidecek olan Kayseri ekibi ligin 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.
1ha
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