Kayserispor’da iç saha serisi sona erdi

Sezonun ilk 6 haftasında oynadığı iç saha maçlarını kazanan Kayserispor, evinde seriyi 3 maça çıkartmıştı. Bu sezon dördüncü iç saha maçında Trabzonspor’u konuk eden ve Gavranovic’in golü ile öne geçen Kayserispor, 78 ve 83’üncü dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini dün aldı. Gelecek hafta Ümraniye deplasmanına gidecek olan Kayseri ekibi ligin 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak.