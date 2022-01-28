Kayserispor'da Hatay maçına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Antalya kampında hazırlık yapıyor.

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  • 28.01.2022 18:18
  • Güncelleme: 28.01.2022 18:42
Kayserispor'da Hatay maçına hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Antalya kampında hazırlık yapıyor.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, lige verilen arada Antalya’da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü sahasında Hatayspor’u konuk edecek sarı kırmızılılar, teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışıyor. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah’ın katılmadığı çalışmalar Pazar gününe kadar sürecek.

Kayserispor, Pazartesi günü sabah Antalya’dan ayrılıp Kayseri’ye gelerek antrenmanlarını sürdürecek.

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İHA

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