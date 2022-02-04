Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak

Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, bugünkü Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

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  • 04.02.2022 15:38
  • Güncelleme: 04.02.2022 15:57
Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’da Gökhan Sazdağı, bugünkü Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 24. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçında Gökhan Sazdağı forma giyemeyecek. Korona virüs salgınına yakalanan Gökhan Sazdağı, bu akşam oynanacak Hatayspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Gökhan Sazdağı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu ifade ederek "Karantinada son 3 gün" diyerek sağlığı ile ilgili bilgi verdi.

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İHA

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