Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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  • 03.11.2022 16:16
  • Güncelleme: 03.11.2022 17:38
Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynanacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak Kaysersipor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefleyen sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Gökhan Sazdağı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sazdağı, “Öncelikle Adana Demirspor’da güzel bir geriye dönüş yaptık. Lig bizim için iyi gidiyor, hem savunma hem de oyun anlamında istediklerimizi yansıtıyoruz sahaya. Önümüzde zorlu bir Gaziantep maçı var. Onlar da tehlikeli bir takım ama son dönemde sıkıntıları var. İnşallah biz kendi oyunumuzu oynayacağız, 3 puanı alacağız. Tek hedefi 3 puan olarak görüyoruz. Bu sene transfer olmadı, bu aslında bizim için bir avantajdı, bunu biliyorduk. Kemik kadromuzu koruyabildik. Birbirimizi gün geçtikçe daha iyi tanıdık. Başımızda da iyi bir hoca var. Hedefli bir hoca var. İstediğimiz oyunu oynayabiliyoruz. Hocanın istediği oyunu oynayabiliyoruz. Sahaya yansıtabiliyoruz istediklerimizi. Güzel de uyum sağladık. İnşallah daha iyi olacak. Bizim için yeterli değil, bizim potansiyelimiz daha fazla. İnşallah bu sene Kayserispor bu sene üst sıralarda yer alacak, hedefimiz bu” dedi.

Mario Gavranovic de şu cümlelere yer verdi:

“Son dönemde oynama şeklimizden dolayı çok mutluyuz. Her maça farklı şekilde hazırlanıyoruz. Bu hafta da o şekilde iyi hazırlandık maça. Biliyoruz ki bu maçta kolay bir maç olmayacak ama biz dediğim gibi iyi hazırlandık. Bu maçta da başarılı olmak ve puanları almak istiyoruz.”

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İHA

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