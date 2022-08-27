Kayserispor’da Gavranovic’in durumu belirsiz

Sarı kırmızılar Ligin dördüncü haftasında Giresunspor’u konuk edecek. Kayserispor’da sakatlığı devam eden Attamah ve Emrah Başsan bu maçta forma giyemeyecek. Kayseri ekibinin geçen hafta Başakşehir ile oynadığı maçtan önce sakatlanan Mario Gavranovic yarın oynanacak olan Giresunspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.