Kayserispor'da Gavranovic'in durumu belirsiz
Kayserispor'un Başakşehir ile oynadığı maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Mario Gavranovic, Giresunspor ile oynanacak olan maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
- 27.08.2022 18:49
- Güncelleme: 27.08.2022 18:49
Sarı kırmızılar Ligin dördüncü haftasında Giresunspor’u konuk edecek. Kayserispor’da sakatlığı devam eden Attamah ve Emrah Başsan bu maçta forma giyemeyecek. Kayseri ekibinin geçen hafta Başakşehir ile oynadığı maçtan önce sakatlanan Mario Gavranovic yarın oynanacak olan Giresunspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
1ha
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