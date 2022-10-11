Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor, ligin 10. haftasında oynayacağı Galatasaray maçına hazırlanıyor. Kayserisporlu oyuncu Miguel Cardoso antrenmanda yaptığı açıklamada, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

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  • 11.10.2022 18:07
  • Güncelleme: 11.10.2022 19:20
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Y. Kayserispor, ligin 10. haftasında oynayacağı Galatasaray maçına hazırlanıyor. Kayserisporlu oyuncu Miguel Cardoso antrenmanda yaptığı açıklamada, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Kayserispor, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, sahalarında oynayacakları müsabakadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Cardoso, "Gerçek şu ki, Trabzonspor maçını küçük detaylarda kaybettik. Şimdi önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Önemli büyük bir rakip. Onlara karşı gerekli mücadeleyi gösterip 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Bernard Mensah da, cumartesi günü oynayacakları maçı taraftar desteği ile kazanmak istediklerini söyledi. Kaptan Mensah, "Taraftarlarımızın maça gelip bize destek olması lazım. Çok önemli bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. İyi bir netice almak için çalışıyoruz" dedi.

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İHA

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