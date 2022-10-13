Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor, ligin 10'uncu haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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  • 13.10.2022 20:17
  • Güncelleme: 13.10.2022 20:17
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Cumartesi günü sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri ekibi kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Bu maç öncesi Kayserispor'un 13 puanı, rakibi Galatasaray'ın ise 17 puanı bulunuyor.

1ha

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