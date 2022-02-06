Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenman öncesi yaptığı açıklamada: Kupayı kazanmak istiyorsak rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundayız. Kupada finale kadar gitmek istiyoruz, hatta kazanmak istiyoruz dedi.

PAYLAŞ
  • 06.02.2022 17:05
  • Güncelleme: 06.02.2022 17:38
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenman öncesi yaptığı açıklamada: "Kupayı kazanmak istiyorsak rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundayız. Kupada finale kadar gitmek istiyoruz, hatta kazanmak istiyoruz" dedi.

Kupa maçında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Y.Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı futbolcu Mert Çetin Fenerbahçe maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydederek; "Yoğun bir haftadayız, bu hafta 3 maç oynayacağız. İlk etabı atlattık, Hatay’a karşı zor bir maçtı ve galibiyetle ayrıldık. Haftaya galibiyetle başlamak çok güzeldi. Önümüzde iki tane zorlu İstanbul maçı var. Bir tanesi Fenerbahçe, diğeri Galatasaray. Bizim için her maç önemli. Ama şuan önümüzdeki en yakın maç Fenerbahçe, ona da en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmayı istiyoruz" dedi.

"Sert bir maç olacak"

Avrupa’ya giden kısa yolun Türkiye Kupası olduğunu aktaran Teknik Direktör Hikmet Karaman ise, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyledi. Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunun altını çizen Karaman; "Şuanda hafta içi oynayacağımız kupa maçına odaklandık. Tabi daha sonra da tekrar lige döneceğiz ve deplasmanda Galatasaray maçını oynayacağız. Hatayspor maçını da saydığımızda 3 maç periyotlu bir döneme geldik, bunu da en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Önemli olan şuanda Avrupa’ya giden kısa yoldan turu geçebilmek. Karşımızda da Fenerbahçe gibi güçlü bir takım var. Bizim de oyuncularımızın son derece konsantrasyonlu, odaklanma üst düzeyde. Daha önce ligde oynadığımız 2-0 öndeyken 2-2 biten bir maç var. Dün de rakibimizi seyrettik. Rakibimize de saygı göstermek istiyoruz. Dünkü mağlubiyetten sonra kupa onlar için de son derece önemli. Bizim için de önemli. Sert bir maç olacağına inanıyorum. Biz bu güne kadar kupayla ilgili fazla söz etmedik. Çünkü kupayı kazanmak istiyorsak rakip kim olursa olsun turu geçmek zorundayız. Kupada finale kadar gitmek istiyoruz, hatta kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi ilçesi 46 ilden daha büyük

Melikgazi ilçesi 46 ilden daha büyük

Boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki kocasını tabancayla ağır yaraladı

Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

Başkan Yalçın'dan esnaf buluşmaları

Erciyes sömestirde 350 bin misafir ağırladı

Erciyes sömestirde 350 bin misafir ağırladı

ERÜ Hayvan hastanesi 2021'de 20 bin 500 hasta kabul etti

ERÜ Hayvan hastanesi 2021'de 20 bin 500 hasta kabul etti

Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş:'işcinin, memurun hakkını yiyorlar'

Milletvekili Ataş:'işcinin, memurun hakkını yiyorlar'

Başkan Büyükkılıç, 'Yunus Emre' adlı tiyatro oyununu izledi

Başkan Büyükkılıç, 'Yunus Emre' adlı tiyatro oyununu izledi

Çocuklar yarıyıl tatilini Melikgazi'de coşkuyla ve eğlenerek geçirdi

Çocuklar yarıyıl tatilini Melikgazi'de coşkuyla ve eğlenerek geçirdi

Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri

Başkan Çolakbayrakdar ve Taner Yıldız'dan ev ziyaretleri

Başkan Çolakbayrakdar: 'İklim değişikliğiyle mücadele için yeşil ağırlıklı şehir inşa ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İklim değişikliğiyle mücadele için yeşil ağırlıklı şehir inşa ediyoruz'