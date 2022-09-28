Kayserispor'da Emrah takıma katıldı

Yukatel Kayserispor’un sakatlıktan çıkan futbolcusu Emrah Başsan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emrah, Trabzonspor maçında kadroda olacak.

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanıp taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor.

Çalışmalarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takımda Emrah Başsan da takıma katıldı. Sakatlığı geçen başarılı futbolcu, Cumartesi günkü maçın kadrosunda yer alacak. İlk 11’de olması beklenmeyen Emrah’ın yedekler arasında olacağı ve maçın gidişatına göre süre alacağı öğrenildi.