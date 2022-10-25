Kayserispor'da, Adana Demirspor mesaisi başladı
Kayserispor, Süper Ligin 12'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 25.10.2022 20:50
- Güncelleme: 25.10.2022 20:50
Süper Ligin 11’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor’da futbolcular dünü izini geçirdi. Sarı kırmızılı futbolcular bugün Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve 5’e 2 çalıştı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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