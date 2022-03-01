Kayserispor'da 5 eksik var

Beşiktaş ile Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Kayserispor, 5 eksik ile İstanbul’a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Yarın akşam oynanacak maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.