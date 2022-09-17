Kayserispor, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Atakaş Hatayspor’a konuk olan sarı kırmızılı ekip karşılaşmayı, 2’si penaltıdan 4 gol atarak 4-0 kazandı.

2021-2022 Süper Lig 7. hafta mücadelesi, Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor maçı ile başladı. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı kırmızılı ekip maçı 4-0 kazanarak bu sezon ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

PENALTI - GOL... Maçın 5. Dakikasında kazanılan penaltıyı Bernard Mensah gole çevirdi: 0-1.

GOL… Karşılaşmanın 44’üncü dakikasında Kayserispor Miguel Cardoso’nun golüyle farkı ikiye çıakrdı: 0-2. İlk yarı bu sonuçla bitti.

GOL… Maçın 87. Dakikasında Kayserispor Andrea Bertolacci ile farkı 3’e çıkardı: 0-3

PENALTI - GOL… Maçın 90’ıncı dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Mario Gavranovic gole çevirdi: 0-4. Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 4-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi. Kayserispor, bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçı da kaybetmişti. Atakaş Hatayspor galibiyetiyle bu sezon ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 12’ye yükseltirken rakibi Atakaş Hatayspor 1 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor ligin 8. haftasında 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 17.00’da Trabzonspor’u konuk edecek.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Yeni Hatay

HAKEM: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün, Yiğit Arslan

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Sadık Baş (Dk. 63 Simon Falette), Sam Adekugbe (Dk. 46 Kaan Kanak), Burak Öksüz, Recep Burak Yılmaz, Ruben Ribeiro, Onur Ergün (Rayane Aabid), Mehdi Boudjemaa (Dk. 62 Kevin Soni), Saba Lobjanidze, Dylan Saint-Louis (Dk. 63 Kevin Varga), Ayoub El Kaabi.

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Onur Bulut, Arif Kocaman, Gustavo Campanharo (Dk. 80 Olivier Kemen), Bernard Mensah (Dk. 80 Yaw Ackah), Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), İlhan Parlak (Dk. 65 Mario Gavranovic), Mame Thiam, Miguel Cardoso (Dk. 84 Andrea Bertolacci).

KIRMIZI KART: Dk. 90 Simon Falette (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 75 Bilal Bayazit (Kayserispor)

GOLLER: Dk. 5 Bernard Mensah, Dk. 44 Miguel Cardoso, Dk. 87 Andrea Bertolacci, Dk. 90 Mario Gavranovic (P) (Kayserispor)