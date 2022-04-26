Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları 40 TL ila 150 TL arasında değişiyor.

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  • 26.04.2022 09:55
  • Güncelleme: 26.04.2022 11:05
Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları 40 TL ila 150 TL arasında değişiyor.

Süper Lig’in 35.haftasında Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri bugün saat 11:00’de satışa çıkarılacak. Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları 40 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 70 TL

Doğu Alt tribün bileti: 100 TL

Batı Alt tribün bileti: 120 TL

Batı Balkon tribün bileti: 150 TL

İHA

Kayseri Gündem
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