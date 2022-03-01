Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
- 01.03.2022 13:46
- Güncelleme: 01.03.2022 13:46
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı Kayseri temsilcisi maç için antrenmanlarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan idman 1,5 saat sürdü.
Beşiktaş – Yukatel Kayserispor maçı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:30’da Vodafone Park'ta oynanacak.
1ha
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