Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Takımımızı kutluyorum

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Ne takım ne de teknik heyet sıkıntıya rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Takımımızı kutluyorum' dedi.

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  • 31.10.2022 05:11
  • Güncelleme: 31.10.2022 05:11
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Takımımızı kutluyorum

Süper Ligin 12’nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından stadyum çıkışında konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Güzel bir maç oldu. İlk devre Adana Demirspor muhteşem oynadı, çok gol kaçırdık. 60’ıncı dakikadan sonra Kayserispor iyi oynadı. Az daha mağlup oluyorduk. Tebrik ediyorum. Kayserispor ile Adana Demirspor maçları genellikle berabere bitiyor. Skor 2-1olunca ‘bu maç kesin berabere biter’ dedim. Hayırlısı olsun. Önümüze bakacağız. Biz kazanmak istiyorduk. Biz buraya kazanmaya geldik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiremezsen maç da böyle 2-2 biter. Mağlup de olabilirdik. Tebrik ediyorum. Dostça bir maç oldu 1’er puanı paylaştık” açıklamasında bulundu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise, “Takım mücadeleyi hiç bırakmadı, önemli olan bu. Kaliteli bir kadromuz var. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Ne takım ne de teknik heyet sıkıntıya rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Takımımızı kutluyorum. Adana Demirspor’u da kutluyorum. Gelenek bozulmadı. Müsabakadan önce dostluk bozulmasın demiştik. İki takım da çok kazanmak istiyordu. Son şansı biz değerlendiremedik. İkişer puan kaybettik. Ama biz müthiş geri dönüşle sahamızda maç kaybetmemeye devam ettik” ifadelerini kullandı.
MURAT SANCAK: TARAFTAR TAKIMA SAHİP ÇIKARSA BU TAKIM YUKARILARA GİDER
Gayet güzel bir stadyum. Muhteşem bir ortam. Ama tribünler bazen çok gereksiz hareketler yapıyor.  Korner atışı yapmaya gidenlere su atılıyor. Bu takıma sahip çıkın. Bu taraftar takıma sahip çıkarsa bu takım yukarılara gider” diye konuştu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise “Evet bu nedenle çok ceza yiyoruz. Gerek yok. Taraftarımızın destek oluyor teşekkür ederim ama Hem misafir takımlara karşı hem de takımımızın ceza yememesi için daha dikkatli olmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

1ha

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