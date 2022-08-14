Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'iyi yerlere geleceğimize inanıyorum'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 'Kadromuzu koruyabildik.  Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Burada hocamızı da etkisi görülüyor. Daha nice 3 puanlara' dedi.

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  • 14.08.2022 11:15
  • Güncelleme: 14.08.2022 11:15
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'iyi yerlere geleceğimize inanıyorum'

Kayserispor sezonun ikinci haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı ilk maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına konuşan sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, “Zor bir süreçten geçtik ama oturmuş kadronun faydasını gördük. Maç çok heyecanlı başladı. Üç atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba. Ama sonuçta 3 puanı aldık. Eksik oyucularımız vardı. Biz bir takımız bu gün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de diğer futbolcularımız o eksikliği doldurmaya çalışacak. Kadromuz oturdukça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sayın valimiz, Mehmet Özhaseki Bakanımız ve büyükşehir belediye başkanımız transfer yasağımızın olduğu bu dönemde daha büyük sıkıntılar yaşamamamız gayret gösterdiler. İnşallah sorunları aşarak ve 3 puanları alarak yolumuza devam ederiz. Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik.  Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Burada hocamızı da etkisi görülüyor. Daha nice 3 puanlara” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK: TRİBÜNLERİ BİRAZ DAHA DOLDURMAMIZ LAZIM
Müsabakanın ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Tribünleri daha da  doldurmamız lazım. Sanki Türkiye Kupası finaline gidiyormuş gibi şehir bayraklarla donatalım. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve İlçe Belediye başkanlarımızla konuşacağım. Görenler ‘burada şampiyonluk maçı mı var? Neden bayraklarla donatılmış’ desin” dedi.

1ha

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