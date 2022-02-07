Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade ederek, Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz dedi.

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  • 07.02.2022 09:31
  • Güncelleme: 07.02.2022 13:12
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu ifade ederek, "Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılında takımın daha üst mertebelerde olacağını ifade etti. Başkan Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada "Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük Kayserispor ailesi dikkat ederseniz Hatayspor maçından sonra Yukatel Kayserispor hesaplarında #Kayserispor2023 hastagi açtık. Cumhuriyetimizin 100. yılında son 3 sezondan beri verdiğimiz büyük emeklerin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Taraftara da seslenen Başkan Gözbaşı, "Bu sezon ligi ilk 10 içinde bitirip gelecek sezon hayalimizdeki Kayserispor’u izletmek, Avrupa’ya yol almak için şimdiden çalışıyoruz. Bizi bu yolda yalnız bırakmayın. Tribünleri tıklım tıklım doldurun. Çok iyi bir takımımız oldu. Biz daha da önemlisi bir aile olduk" cümleleri paylaştı.

İHA

Kayseri Gündem
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