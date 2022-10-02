Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

Dün konuk ettiği Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor, ara vermeden Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı. 

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  • 02.10.2022 13:52
  • Güncelleme: 02.10.2022 13:52
Kayserispor ara vermeden Ümraniye hazırlıklarına başladı

Süper ligin 8’inci haftasında Trabzonspor’u konuk eden Kayserispor, öne geçtiği maçı 2-1’lik sonuçla kaybetmişti. Sarı kırmızılılar ara vermeden Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sabah idmanında sarı kırmızılılarda Trabzonspor maçına ilk 11’de çıkan isimler düz koşu yaptı. Diğer futbolcular alt yapı ile çift kale maç yaptı.

1ha

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