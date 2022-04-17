Kayserispor ara vermeden Trabzonspor mesaisine başladı

Süper Lig’in 33'üncü haftasında sahasında dün Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor ara vermeden Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11 başlayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kondisyon ve şut çalışması gerçekleştirdi. Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Salı günü Trabzon'da oynanacak. Yarı final rövanş maçı 1 hafta sonra Kayseri'de oynanacak.