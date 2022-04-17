Kayserispor ara vermeden Trabzonspor mesaisine başladı
Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 17.04.2022 08:59
- Güncelleme: 17.04.2022 08:59
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Süper Lig’in 33'üncü haftasında sahasında dün Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor ara vermeden Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11 başlayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kondisyon ve şut çalışması gerçekleştirdi. Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Salı günü Trabzon'da oynanacak. Yarı final rövanş maçı 1 hafta sonra Kayseri'de oynanacak.
1ha
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