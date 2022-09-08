Kayserispor – Antalyaspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Süper Ligin 6'ncı haftasında sahasında Kadir Has Stadında oynanacak olan Kayserispor – Antalyaspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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  • 08.09.2022 13:47
  • Güncelleme: 08.09.2022 13:47
Kayserispor – Antalyaspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Bu sezon kendi evinde 2’de 2 yapan Kayserispor üçüncü iç saha maçında Antalyaspor’u konuk edecek. 
11 Eylül 2022 Pazar günü Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan ve saat 20:00'da başlayacak olan Kayserispor - Antalyaspor maçını Aydın bölgesi hakemi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Selahattin Altay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Hakemi ise Eren Özyemişçioğlu görev alacak. Kayserispor’un geçen sezon Fatih Karagümrük’e deplasmanda mağlup olduğu maçı yöneten Bahattin Şimşek, Sivassporile oynanan Türkiye Kupası finalinde de AVAR olarak görev yaptı.

1ha

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