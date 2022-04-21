Kayserispor Antalya'ya bileniyor

Kayserispor, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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  • 21.04.2022 16:52
  • Güncelleme: 21.04.2022 18:42
Kayserispor Antalya'ya bileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Cumartesi günü Antalya’ya hareket edecek olan takımda, sakatlığı devam eden Mensah ve Yasir Subaşı yer almayacak.

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İHA

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